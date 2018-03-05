Жительнице Среднего Урала вынесен приговор за пособничество в ритуальных убийствах

Городской суд Верхней Пышмы (Свердловская область) вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в пособничестве четырём убийствам. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Управления в Уральском федеральном округе Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что в 2014 году житель села Камышево Белоярского городского округа на почве увлечения оккультными практиками совершил ряд ритуальных убийств в лесном массиве на территории Среднеуральского городского округа. Данные действия совершались на специально подготовленных им площадках для человеческих жертвоприношений в лесном массиве.

В ходе следствия в отношении 46-летней женщины, обвинённой в пособничестве этим преступлениям, избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста, однако в мае 2017 года, накануне назначенного первого судебного заседания, она срезала браслет системы электронного слежения и скрылась от правосудия. В декабре того же года обвиняемая была задержана и взята под стражу.

Судебный приговор вынесен по ч. 5 ст. 33, п. "а" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (пособничество в убийстве двух и более лиц). Женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.