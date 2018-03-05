Спасатели завершили поиски мужчин в шахте Североуральске

Спасатели завершили поисковую операцию в неэксплуатируемой шахте города Североуральска. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России по Свердловской области.

Ранее сегодня в ведомство поступила информация, что ориентировочно 3 марта в эту шахту несанкционированно спустились трое мужчин и до настоящего времени не вернулись.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в ходе поисков за четыре часа были обследованы 15 км горных выработок, однако людей не было обнаружено. В поисках были задействованы 19 человек, среди которых — 12 горноспасателей и 7 сотрудников Североуральского бокситового рудника.