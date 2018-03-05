В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

Днем 3 марта 2018 года в квартире жилого дома по улице Инессы Арманд в Москве было обнаружено тело 42-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области туловища и шеи.

"Благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников столичной полиции установлен и задержан по подозрению в совершении указанного преступления ранее судимый мужчина 1988 года рождения", - говорится в сообщении.

В ближайшее время фигуранту дела будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.