Трамп и Мэй осудили заявления Путина о ядерном оружии

Заявления президента РФ Владимира Путина о модернизации стратегического ядерного арсенала России являются безответственными. С этим согласились друг с другом в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 1 марта российский лидер обратился с посланием к Федеральному собранию, почти половина его выступления была посвящена развитию вооружения в России. Президент рассказал об испытаниях новой суперракеты. Послание впервые сопровождалось видеопрезентациями.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американской администрации, Трамп и Мэй также обсудили ситуацию в Сирии и нашли согласие в том, что режим Башара Асада и его российские и иранские способы должны "немедленно и целиком" исполнить резолюцию Совета безопасности ООН, требующую от всех сторон сирийского конфликта прекращения столкновения и обеспечения гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории республики. При этом лидеры "решительно осудили бомбардировки в Восточной Гуте" и подтвердили намерение своих государств добиваться ответственности Москвы "за принуждение режима Асада к прекращению атак на гражданские районы и доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту".

Ранее сегодня, как сообщало Накануне.RU, администрация США потребовала от России, Сирии и Ирана выполнения резолюции Совбеза ООН о перемирии в Сирии, обвинив при этом Москву в "нарушении условий" и убийстве мирных граждан.

Напомним также, в конце прошлого месяца министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о введении с 27 февраля гуманитарной паузы в Восточной Гуте. Решение было принято по поручению президента России в целях исключения жертв среди мирного населения провинции.