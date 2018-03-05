Собянин извинился перед Собчак за нападение на нее стажера Мосгордумы

Мэр Москвы Сергей Собянин принес извинения кандидату в президенты РФ Ксении Собчак за нападение на нее стажера Мосгордумы. Об этом Собчак сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

"Друзья, сегодня произошло очень неожиданное событие. Мне позвонил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и принес свои извинения за вчерашнее нападение на Ленинградском проспекте. Должна признать, что такой поступок вызывает у меня глубокое уважение", - написала она.

Она выразила удовлетворение тем, что "даже некоторые высшие чиновники страны начали осознавать, что беззаконная и хулиганская травля деятелей оппозиции – нечто ненормальное, несовместимое со статусом цивилизованной страны". "Я с благодарностью принимаю извинения Сергея Семеновича и выражаю ему свое уважение за его позицию!", - добавила Собчак.

В мэрии Москвы подтвердили факт разговора.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее кандидат в президенты, журналист Ксения Собчак рассказала о нападении. По ее словам, неизвестный толкнул ее и, сбив с ног, облил чем-то с криком "это за Жириновского".

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время предвыборных теледебатов нецензурно обругал Ксению Собчак, после чего она облила его водой. 1 марта они устроили новую перепалку в студии телеканала "Россия 24".