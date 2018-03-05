Генпрокуратура проведет проверку по факту наличия положительного допинг-теста у двух российских атлетов-участников Игр в Пхенчхане

Генпрокуратура РФ планирует провести проверку по факту положительного допинг-теста у двух российских атлетов, выступивших на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, передает "Интерфакс".

"Генеральная прокуратура РФ проверит информацию о возможных нарушениях законодательства по противодействию использования допинга спортсменами, вошедшими в олимпийскую сборную России, а также сопутствующие этому обстоятельства", - сообщил он.

Как сообщало Накануне.RU, ранее из-за положительного допинг-теста бронзовой медали ОИ-2018 лишили керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову.

Федерация керлинга России создала комиссию по делу Крушельницкого.