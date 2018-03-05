В Керченском проливе столкнулись два российских судна

Сухогруз "Андор" получил небольшие повреждения в результате столкновения с судном "Хорс" в Керченском проливе.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота, инцидент произошёл в ночь на 5 марта, оба судна шли под флагом РФ.

"Сухогруз при следовании в точку постановки на якорь в районе якорной стоянки в Керченском проливе столкнулся со средним черноморским сейнером, — сказал собеседник агентства. — "Андор" шёл с небольшой скоростью, всего 6 узлов. После столкновения сухогруз стал на якорь, сейнер проследовал в Керчь, ошвартовался к причалу. У сухогруза "Андор" имеется повреждение привального груза и фальшборта в правом борту около трех метров".

По данным пресс-службы Росморречфлота, мореходность столкнувшихся судов не потеряна, и водотёчности не обнаружено. Выясняется причина столкновения.