Кабмин выделит в 2018 году 3,8 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок

Правительство РФ выделит 3,8 млрд рублей в рамках программы субсидирования авиаперевозок в 2018 году. Об этом на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

Из 152 субсидируемых маршрутов некоторые маршруты добавились в этом году, регионы софинансируют 84 маршрута. "То есть общий объем субсидирования больше, чем федеральная часть", - сказал Дворкович.

Он отметил, что наибольший объем субсидий идет на авиаперевозки с регионами Дальнего Востока. "Это связано с приоритетностью данного региона. Причем кроме прямых субсидий в рамках этих программ мы еще субсидируем казенные предприятия, финансируем казенные предприятия, находящиеся на Дальнем Востоке. Это Чукотка, Магадан, ряд других регионов", - сказал замглавы правительства РФ.

Программа субсидирования будет расширяться по мере возможностей с вовлечением в нее новых маршрутов, заверил Дворкович. "Заявок больше, чем мы сегодня можем себе позволить субсидировать. Но в любом случае есть уверенность, что в этом году пассажиров будет перевезено еще больше, чем в предыдущие годы", - отметил чиновник.

В прошлом году общий объем субсидирования по всем программам составил 7,3 млрд рублей.