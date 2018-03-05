Путин: ФСБ должна эффективно бороться с коррупцией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) должна эффективно бороться с коррупцией. Об этом Накануне.RUсообщили в пресс-службе Кремля.

"При участии ФСБ России за последнее время проведена целая серия эффективных операций против коррупционеров и коррупционных сообществ, в том числе в отношении тех, кто паразитировал на экономике, системе ЖКХ, бюджетных ресурсах, обкрадывал и государство, и граждан", — передаёт "РИА Новости" его слова, сказанные во время выступления на коллегии ФСБ.

Глава государства добавил, что действия данных лиц наносили "серьёзный прямой ущерб развитию России".

Кроме того, Путин призвал к усилению защищённости информационного пространства страны от современных киберугроз. Для этого, по его словам, нужно "совершенствовать Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России, повышать надёжность сети конфиденциальной связи органов власти, силовых структур".