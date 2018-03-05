Налоговая служба Швейцарии раскрыла информацию о счетах Грудинина

Швейцарские налоговые органы раскрыли информацию о счетах кандидата на пост президента России от КПРФ Павла Грудинина. Об этом сообщил член Центризбиркома (ЦИК) Александр Кинев.

"Швейцарские коллеги сообщили нам, что у Павла Николаевича Грудинина, помимо двух счетов, о которых мы уже упоминали, в том числе на избирательном плакате, по состоянию на 31 декабря 2017 года в соответствии с той информацией, которую дала налоговая служба Швейцарии, было 11 счетов, — передаёт его слова ТАСС. — Таким образом, у Павла Николаевича Грудинина по состоянию на 31 декабря было 13 счетов в швейцарском банке".

Кроме того как подчеркнул Кинев, один из счетов был открыт в золоте.

"Мы сейчас обладаем информацией о том, что на 31 декабря 13 счетов в швейцарских банках были, 13 января Павел Николаевич представил нам заявление, что их нет, но мы не имеем подтверждающих документов, что их нет", — добавил член ЦИК.

По его словам, данный вопрос будет вынесен на обсуждение 7 марта на заседании Центризбиркома. Что касается дальнейшего участия кандидата от КПРФ в избирательной гонке, на данный момент, как отметил Кинев, есть "безусловное основание" для его снятия.

"ЦИК предполагает, что этот вопрос должен решить Верховный суд", — заключил член ЦИК.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее Центризбирком выражал сомнение в полном закрытии Грудининым своих зарубежных счетов. В свою очередь, сам директор "Совхоза имени Ленина" обещал "всё представить сегодня-завтра".