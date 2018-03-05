Медведев заявил о необходимости уже сейчас организовать работу правительства по итогам послания президента РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости уже сейчас организовать работу правительства РФ по итогам послания президента РФ Федеральному собранию. Об этом он сказал на совещании с спице-премьерами, передает ТАСС.

"Работа по посланию президента так или иначе уже в правительстве должна быть организована, вне зависимости от оформления самих решений. Они будут по-разному оформлены. И эта работа должна идти", - отметил Медведев.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 1 марта Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, почти половина его выступления была посвящена развитию вооружения в России. Первая часть послания главы государства включала в себя меры по реализации эффективного социально-экономического развития страны.