В Черкесске из окна пятого этажа выпал малолетний ребенок

В Черкесске малолетний ребенок выпал из окна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД по Республике Карачаево-Черкесия.

"4 марта в дежурную часть ОМВД России по городу Черкесску поступило сообщения о том, что в республиканскую больницу доставлен малолетний ребенок 2016 года рождения. Полицейскими ОМВД было установлено, что ребенок выпал из окна пятого этажа квартиры по месту проживания", - говорится в сообщении ведомства.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и виновников происшествия.

Отмечается, что состояние ребенка стабильно тяжелое.