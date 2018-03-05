Найденная в Кургане на берегу Тобола "могила" оказалась обычной компостной ямой

Земляной холм, который нашла жительница Кургана на берегу Тобола и предположила, что это человеческая могила, оказался обычной компостной ямой, об этом Накануне.RU сообщили в УМВД России по Курганской области.

На место выезжали сотрудники правоохранительных органов, все проверили, ничего криминального там не обнаружено.

Как ранее сообщало Накануне.RU, очевидец инцидента рассказал в социальных сетях, что на прогулке с собакой животное подбежало к холму размером 2 на 1 метр и стало его копать, однако промерзшая земля оказалась неприступной.