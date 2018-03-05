Визит Путина на Средний Урал: президент посетит Нижний Тагил и Екатеринбург

В Кремле официально подтвердили, что президент России Владимир Путин завтра, 6 марта, совершит рабочую поездку в Свердловскую область.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы государства, в Нижнем Тагиле Путин посетит научно-производственную корпорацию "Уралвагонзавод", где пообщается с рабочими предприятия и примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи. А в Екатеринбурге президент проведет совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин может посетить Свердловскую область на этой неделе.