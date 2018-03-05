Володин пригласил 75 иностранных представителей в качестве наблюдателей на выборы президента РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил для участия 75 иностранных наблюдателей на выборах президенты РФ 18 марта 2018 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нижней палаты парламента.

"5 марта Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил приглашения участвовать в качестве наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации 75 представителям из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Указывается, что приглашения направлены действующим депутатам национальных парламентов, европарламентариям, а также экспертам-политологам.

Ранее Володин направил 243 приглашения наблюдателям из 74 стран.