Житель Татарстана отправится на поселение за смерть на пермской трассе четырех людей

Добрянский районный суд наказал жителя Татарстана 1977 г.р. за смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Происшествие случилось в 6.25 8 ноября 2017 г. на трассе Пермь – Березники. Будущий виновник аварии ехал по ней на своем "Джили Эмгрант". На 59 км трасы он выехал на "встречку", где столкнулся с "УАЗ-23638".

На месте погибли пассажиры иномарки: женщина 1989 г.р. и два ребенка 2009 и 2011 г.р. Ребенок 2015 г.р. умер в больнице. Травмы получили обвиняемый, а также пассажиры "УАЗа": женщина 1952 г.р. и мужчина 1956 г.р. Известно, что в 2016-17 гг. виновник аварии 49 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения в Прикамье. Суд наказал водителя четырьмя годами и тремя месяцами колонии-поселения. Приговор в силу не вступил.