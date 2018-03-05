Борис Дубровский о внесении ВСМ в федеральную схему территориального планирования: Это еще один большой важный шаг в реализации проекта

Губернатор Борис Дубровский назвал важным шагом в реализации проекта ВСМ "Челябинск – Екатеринбург" распоряжение правительства РФ о внесении проекта в федеральную схему территориального планирования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Считаю важным внесение проекта ВСМ "Челябинск-Екатеринбург" в федеральную схему территориального планирования. Уже подписано распоряжение Правительства России, которое наделяет федеральный минтранс полномочиями рассмотреть предложение о заключении концессионного соглашения с хозяйственным партнерством "Уральская скоростная магистраль". Это еще один большой важный шаг в реализации проекта ВСМ, и мы теперь полностью учитываем все вышесказанное и принятое в стратегии развития региона до 2035 года", - подчеркнул глава области.

По словам вице-губернатора Руслана Гаттарова, Уральская ВСМ логично вписывается в концепцию пространственного развития России.

"УВСМ позволит объединить два крупнейших промышленных центра Урала в единую конурбацию, фактически сформировать общий рынок труда, создать каркас для опережающего социально-экономического роста Урала и обеспечить повышение среднедушевых доходов населения. Включение трассы УВСМ в ключевой документ территориального планирования транспортной отрасли – это важный шаг на пути к строительству магистрали", - отметил он.

Согласно документу, в схему территориального планирования включено строительство Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали.

"Трасса железнодорожной магистрали пройдёт через город Екатеринбург, Белоярский, Арамильский, Сысертский городские округа Свердловской области, Каслинский, Сосновский, Кунашакский, Красноармейский муниципальные районы и Челябинский городской округ Челябинской области", - говорится в документе.