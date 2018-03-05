На Среднем Урале названы территории, которые этой весной могут оказаться в зоне паводка

В Свердловской области начата активная подготовка к обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка. Об этом шла речь 5 марта на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое по поручению губернатора Евгения Куйвашева провел вице-губернатор Азат Салихов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, в ходе совещания были уточнены задачи по комплексу противопаводковых мероприятий и сроки их выполнения, а также рассмотрены вопросы, требующие оперативного решения для обеспечения безопасности жителей территорий, где возможно затопление. Всего на Среднем Урале, как отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, в зоне весеннего половодья могут оказаться территории семи муниципальных образований: это Карпинск, Красноуфимск, Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Махнево, Талица и Туринский городской округ. Учитывая особенности погодных условий основной части зимнего периода, когда преобладала необычно теплая погода с дефицитом осадков, по словам Кузнецова, затопление жилого сектора в населенных пунктах маловероятно, однако, окончательный прогноз интенсивности половодья станет известен только к концу марта.

Несмотря на это, по всем семи паводкоопасным направлениям министерству общественной безопасности поручено уже к середине марта обеспечить взаимодействие с представителями территорий, назначенными распоряжением правительства ответственными за безаварийный пропуск талых вод. Региональному Минздраву и МинАПК предстоит создать необходимые запасы продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов в муниципалитетах, которые могут быть подвержены опасности. Также поставлена задача предусмотреть резервные варианты транспортного сообщения в случае, если участки автодорог будут временно подтоплены паводком.