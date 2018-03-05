Югорчане просят восстановить кардиологическое отделение в Кондинской районной больнице

Жители Кондинского района Югры создали петицию в которой просят вернуть районной больнице кардиологическую службу, передает корреспондент Накануне.RU.

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Автор петиции сообщает, что согласно приказу "о внесении изменений в штатное расписание" главврач БУ ХМАО-Югры "Кондинская районная больница" Александр Нештенко вывел из штатного расписание кардиологическую службу, тем самым ликвидировав ее "даже на бумаге".

"В связи с этим другие службы и отделения медучреждений района не смогут получить консультацию кардиолога", - говорится в тексте обращения.

Автор петиции утверждает, что согласно приложению №2 к порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в больнице Кондинского района обязан как минимум быть один кардиолог и одна медсестра кардиолога. Также в тексте петиции сказано, что половина жителей района недовольна качеством обслуживания в больнице.

"Из-за сложившейся ситуации, при отсутствии кардиологов люди могут выйти на митинг", - резюмирует создатель петиции. Он отмечает, что подобный инцидент уже был в 2014 г. Тогда ситуация решилась только под угрозой проведения митинга.

Отметим, что в настоящий момент петицию подписали всего семь человек. Петиция адресована губернатору Югры Наталье Комаровой и президенту РФ Владимиру Путину.

Получить комментарий в окружном департаменте здравоохранения не удалось - на звонок корреспондента Накануне.RU никто не ответил. В самой больнице отказались комментировать ситуацию по телефону - отправлен официальный запрос.