Двести рабочих мест для Асбеста и стратегический инвестпроект под вопросом. Судебным.

14 марта в Свердловском областном суде должно пройти заседание, которое может решить в какой-то степени будущее целого города Асбеста. Рассматривать будут вопрос, напрямую связанный со строительством сурьмяного завода в городе. Для Асбеста новое современное предприятие может стать палочкой-выручалочкой, которая даст возможность получить Асбесту статус территории опережающего развития.

Но перспективы такого будущего пока туманны. Споры о строительстве в городе идут несколько месяцев, теперь дело дошло до суда.

Накануне.RU уже писало о начале судебного процесса. Суть судебного спора в том, что истец (ООО "Гросс") требует изменить правила землепользования и застройки городской территории, которые сегодня не позволяют строить завод по производству триоксида сурьмы, так как принадлежащий компании участок на территории бывшего Асбестовского завода металлоконструкций отнесли к так называемой зоне П-2, которая предусматривает ограничение на размещение предприятия выше 4 класса опасности. При этом, промышленники настаивают на том, что сегодняшняя ситуация противоречит фактическому использованию участка и генплану города, поскольку земельный участок, выкупленный компанией в собственность, имеет, в соответствии с кадастром, промышленное назначение и необходимый для возведения завода третий класс опасности. А городские депутаты утверждают, что действовали согласно законодательству и планам развития городского округа.

На прошедшем в феврале судебном заседании «Гросс» попросило привлечь к участию в деле Национальную сурьмяную компанию (НСК) как материнскую компанию. Суд пошел навстречу, так как завод — это федеральный проект, и компания уже понесла расходы на предварительном этапе.

Стоит заметить, что проект НСК входит в перечень стратегических инвестпроектов как Свердловской области, так и всей страны. Объемы инвестиций в предприятие комплексно составят около одного миллиарда рублей. А новый завод в Асбесте, если он-таки будет построен, создаст более 200 рабочих мест. Для города, в котором масса социально-экономических проблем, такая перспектива весьма значима.

Немаловажно и то, что ООО «Гросс», принадлежащее НСК, купило земельный участок под строительство предприятия добросовестным образом, понимая, что участок подходит под строительство именно такого производства. А вот правила застройки и землепользования были изменены асбестовскими властями уже после сделки по покупке участка под строительство завода.

Изменив правила игры, городская власть в лице депутатского корпуса фактически заблокировала стратегический федеральный проект. Что касается мэрии Асбеста, то вообще-то она сначала была приверженцем появления нового производства, которое сулит появление новых рабочих мест и , естественно, увеличение налоговых поступлений в бюджет. Но потом в просьбе «Гросса» провести публичные слушания администрация города почему-то отказала.

Старший партнер группы правовых компаний «Интеллект-С» Роман Речкин считает, что в истории с участком под строительство сурьмяного завода происходит злоупотребление правом со стороны городских властей Асбеста. Ведь правила землепользования в городе должны придерживаться генплана, который принят и утвержден, а не корректироваться по принципу - администрация сама решает, что у себя строить. А, если учесть, что на момент принятия новых правил «Гросс» уже владело земельным участком под строительство завода, то изменение правил игры выглядит как минимум странно. И изъятие этого участка из промышленной зоны противоречит Градостроительному и Земельному кодексам РФ.

Что касается митингов и протестов горожан, то по мнению юристов НСК, представленный в суд документ с подписями горожан не имеет никакой силы, поскольку не является документом, полученным в результате публичных слушаний или референдума.

Напомним, митинг был организован одним и депутатов асбестовской думы, присутствовало там по разным оценкам от трехсот до двух тысяч человек. А по итогам митинга, на котором звучали лозунги: «Любая химия — это отрава!», якобы было собрано двенадцать тысяч подписей. При этом, ни для кого не секрет, что митингующие поднимали несколько разных вопросов и по ним велся отдельный сбор подписей. Но в суд противники строительства завода предоставили сшитые листы без возможности идентифицировать подписантов.

Как посмотрит Свердловский областной суд на ситуацию, будет ясно по итогам заседания. Накануне.RU будет следить за развитием ситуации.