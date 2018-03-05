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05.03.2018
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Дарья Митина: Цену всем этим перемириями я хорошо знаю С пятого марта на Донбассе неожиданно наступила тишина. Вступила в силу договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии, достигнутая на переговорах Контактной группы в Минске 2 марта. Характерно, что затишье наступило будто вопреки слухам о том, что под президентские выборы в России в регионе неизбежна эскалация. Активистка, бывший представитель МИД ДНР в России Дарья Митина напоминает, что за четыре года конфликта сторонам ни разу не удавалось соблюдать подобные договоренности, а решение о перемирии связывает с тем, что Россия в очередной раз решила продемонстрировать: не надо ждать от нее никакого подвоха.
05.03.2018
экспертное мнение ;
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Двести рабочих мест для Асбеста и стратегический инвестпроект под вопросом. Судебным.
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знак вопроса (2012) | Фото:gen-psp.ru

14 марта в Свердловском областном суде должно пройти заседание, которое может решить в какой-то степени будущее целого города Асбеста. Рассматривать будут вопрос, напрямую связанный со строительством сурьмяного завода в городе. Для Асбеста новое современное предприятие может стать палочкой-выручалочкой, которая даст возможность получить Асбесту статус территории опережающего развития.

Но перспективы такого будущего пока туманны. Споры о строительстве в городе идут несколько месяцев, теперь дело дошло до суда.

Накануне.RU уже писало о начале судебного процесса. Суть судебного спора в том, что истец (ООО "Гросс") требует изменить правила землепользования и застройки городской территории, которые сегодня не позволяют строить завод по производству триоксида сурьмы, так как принадлежащий компании участок на территории бывшего Асбестовского завода металлоконструкций отнесли к так называемой зоне П-2, которая предусматривает ограничение на размещение предприятия выше 4 класса опасности. При этом, промышленники настаивают на том, что сегодняшняя ситуация противоречит фактическому использованию участка и генплану города, поскольку земельный участок, выкупленный компанией в собственность, имеет, в соответствии с кадастром, промышленное назначение и необходимый для возведения завода третий класс опасности. А городские депутаты утверждают, что действовали согласно законодательству и планам развития городского округа.

Асбест, дума Асебстовского городского округа, табличка(2017)|Фото: Накануне.RU

На прошедшем в феврале судебном заседании «Гросс» попросило привлечь к участию в деле Национальную сурьмяную компанию (НСК) как материнскую компанию. Суд пошел навстречу, так как завод — это федеральный проект, и компания уже понесла расходы на предварительном этапе.

Стоит заметить, что проект НСК входит в перечень стратегических инвестпроектов как Свердловской области, так и всей страны. Объемы инвестиций в предприятие комплексно составят около одного миллиарда рублей. А новый завод в Асбесте, если он-таки будет построен, создаст более 200 рабочих мест. Для города, в котором масса социально-экономических проблем, такая перспектива весьма значима.

Немаловажно и то, что ООО «Гросс», принадлежащее НСК, купило земельный участок под строительство предприятия добросовестным образом, понимая, что участок подходит под строительство именно такого производства. А вот правила застройки и землепользования были изменены асбестовскими властями уже после сделки по покупке участка под строительство завода.

УралАсбест карьер(2010)|Фото: Накануне.RU

Изменив правила игры, городская власть в лице депутатского корпуса фактически заблокировала стратегический федеральный проект. Что касается мэрии Асбеста, то вообще-то она сначала была приверженцем появления нового производства, которое сулит появление новых рабочих мест и , естественно, увеличение налоговых поступлений в бюджет. Но потом в просьбе «Гросса» провести публичные слушания администрация города почему-то отказала.

Старший партнер группы правовых компаний «Интеллект-С» Роман Речкин считает, что в истории с участком под строительство сурьмяного завода происходит злоупотребление правом со стороны городских властей Асбеста. Ведь правила землепользования в городе должны придерживаться генплана, который принят и утвержден, а не корректироваться по принципу - администрация сама решает, что у себя строить. А, если учесть, что на момент принятия новых правил «Гросс» уже владело земельным участком под строительство завода, то изменение правил игры выглядит как минимум странно. И изъятие этого участка из промышленной зоны противоречит Градостроительному и Земельному кодексам РФ.

Что касается митингов и протестов горожан, то по мнению юристов НСК, представленный в суд документ с подписями горожан не имеет никакой силы, поскольку не является документом, полученным в результате публичных слушаний или референдума.

асбест карьер добыча(2014)|Фото: Накануне.ru

Напомним, митинг был организован одним и депутатов асбестовской думы, присутствовало там по разным оценкам от трехсот до двух тысяч человек. А по итогам митинга, на котором звучали лозунги: «Любая химия — это отрава!», якобы было собрано двенадцать тысяч подписей. При этом, ни для кого не секрет, что митингующие поднимали несколько разных вопросов и по ним велся отдельный сбор подписей. Но в суд противники строительства завода предоставили сшитые листы без возможности идентифицировать подписантов.

Как посмотрит Свердловский областной суд на ситуацию, будет ясно по итогам заседания. Накануне.RU будет следить за развитием ситуации.

Другие новости по темам: сурьмяной завод, асбест, городская дума асбеста,
05.03.2018 16:54 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:54 Екб


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Двести рабочих мест для Асбеста и стратегический инвестпроект под вопросом. Судебным.
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