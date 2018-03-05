Путин поблагодарил ФСБ за "эффективное прикрытие" разработки нового оружия в России

Разработка Россией новых видов вооружений велась много лет и шла в непростых условиях. Об этом заявил Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

По словам президента, ФСБ обеспечило эффективное контрразведывательное прикрытие разработки новейших систем вооружений.

"Первого марта в ходе Послания речь шла и о новых технологиях и системах вооружений, призванных защитить Россию, обеспечить стратегический паритет, а значит, и повысить международную безопасность. Работа над этой современной техникой шла много лет, в ней участвовали тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий России", - заявил Путин.

Глава государства поблагодарил ФСБ за "эффективное прикрытие" этих проектов.

"Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное и оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов. Хочу поблагодарить вас и всех, кто участвовал в этой ответственной, сложной работе, за этот результат, а работа шла и идет в непростых условиях", - отметил президент.

"Прошу и впредь пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического и оборонного характера", - добавил он.

Напомним, 1 марта Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, почти половина его выступления была посвящена развитию вооружения в России. Президент рассказал об испытаниях новой суперракеты.

Путин также сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры. Послание впервые сопровождалось видеопрезентациями.