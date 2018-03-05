Коммунисты пожаловались на нарушения при досрочном голосовании на Ямале

Отделение партии КПРФ в Ямало-Ненецком автономном округе направило жалобу в Центральную избирательную комиссию. Партийцы усмотрели нарушения при проведении досрочного голосования, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в партии, 2 марта члены участковой избирательной комиссии села Яр-Сале отказались посадить на борт вертолета, вылетающего к месту проведения досрочного голосования, наблюдателя от КПРФ.

"При том, что другие наблюдатели и члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса не изъявили желания выехать для проведения досрочного голосования в этот день", - говорят в партии.

Коммунисты посчитали это нарушением закона и поджали жалобу в ЦИК.

В окружной избирком поступила копия жалобы. Председатель комиссии Андрей Гиберт сообщил Накануне.RU, что наблюдателя не смогли посадить на борт по объективным причинам. "Во-первых, он не был заявлен заранее за 12 часов, как этого требуют правила; во-вторых, был перегруз, из-за чего даже два члена избирательной комиссии с правом решающего голоса не смогли полететь. Если бы заявка была подана заранее, можно было бы спланировать груз и, безусловно, наблюдатель полетел бы".