Екатеринбург посетит делегация МБВ, чтобы решить судьбу ЭКСПО-2025

Международное бюро выставок (МБВ) с марта по апрель посетит страны, которые претендуют на проведение в своём городе выставки ЭКСПО-2025. Екатеринбург комитет посетит со 2 по 4 апреля, сообщается на сайте международного бюро вставок, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В бюро сообщают, что задача миссии является проверка жизнеспособности проекта, без этого город не сможет в дальнейшем участвовать в конкурсе. Результаты комиссии будут обсуждаться исполнительным комитетом бюро в мае.

Напомним, что в борьбе за проведение ЭКСПО-2025 наравне с Екатеринбургом участвуют Осака и Баку. Франция решила не участвовать в гонке за право проведения международной выставки ЭКСПО-2025.