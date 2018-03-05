В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ 18 марта 2018 года. Об этом в своем Twitter написал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Соответствующее решение было единогласно принято на заседании совета Общественной палаты Москвы.

"Создан Общественный штаб по наблюдению за выборами #Президента #РФ 18 марта 2018 года. На заседании совета Общественной палаты #Москва единогласно проголосовали за", - написал он.

Шапошников сообщил, что руководителем Общественного штаба по наблюдению за выборами избран главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Создан Общественный штаб по наблюдению за выборами #Президента #РФ 18 марта 2018 года. На заседании совета Общественной палаты #Москва единогласно проголосовали за pic.twitter.com/KBQwAG7Sbi — Алексей Шапошников (@shaposhnikov_av) 5 марта 2018 г.

Кроме того, спикер МГД информировал, что за 5 лет работы Общественного штаба был создан "московский стандарт наблюдения за выборами".