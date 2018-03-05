На Южном Урале суд оштрафовал владельца аэростата за несанкционированные полеты

В Миассе осудили владельца аэростата за организацию несанкционированных полетов.

Сейчас конструкцию нужно уничтожить, сам владелец заплатит штраф, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Как ранее сообщало Накануне.RU, с августа по сентябрь 2017 года обвиняемый, находясь в лесном массиве Миасского городского округа, без разрешительных документов на полет воздушного судна оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

При этом сертификата летной годности воздушное судно не имело, на борту аэростата отсутствовали средства пожаротушения, средства оказания медицинской помощи, а также необходимое аэронавигационное оборудование.