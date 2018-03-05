В Прикамье 14 человек продавали за криптовалюту наркотики, изъято 4,5 кг зелья

Силовики "накрыли" крупную банду, собиравшуюся продать несколько килограммов наркотиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

По данным следствия, в июле 2016 г. создатель банды организовал интернет-магазин, который торговал наркотиками. Подбором кадров занимался 27-летний житель Новосибирска. Он трудоустроил оптовым курьером и кладовщиком двух пермяков.

32-летний и 27-летние земляки привозили крупные партии "товара" из Москвы. Позже они фасовали зелье на мелкие партии – от 10 до 30 разовых доз – а позже раскладывали их по тайникам-закладкам для нижестоящих звеньев. Оплата в магазине шла с помощью криптовалюты.

С лета 2017 по февраль 2018 гг. оперативниками зафиксировали 80 случаев "работы" продавцов и задержали 14 человек. Во время обысков изъято 4 кг 500 г "синтетики". Следователи выясняют, кто был хозяином магазина, а также где он находится. Следствие продолжается.