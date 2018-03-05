"Это для нас мощный импульс". Борис Дубровский прокомментировал заявление президента о проведении саммита ШОС в Челябинске

Губернатор Челябинской областипрокомментировал заявление президента Владмира Путина о проведении саммита ШОС в Челябинске, сообщили Накануне в пресс-службе главы региона.

"На медиа-форуме ОНФ в Калининграде Президент России Владимир Владимирович Путин вполне предметно высказался по вопросу проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске, и прежде всего – в части финансовых ресурсов. Это для нас колоссальная моральная поддержка и мощный импульс к новой фазе активной деятельности", - подчеркнул он.

Напомним, 2 марта Владимир Путин заявил, что саммит ШОС в 2020 году может пройти в Челябинске. Часть средств на подготовку и проведение саммита могут направить в рамках проектов развития российских городов.