"Это для нас мощный импульс". Борис Дубровский прокомментировал заявление президента о проведении саммита ШОС в Челябинске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал заявление президента Владмира Путина о проведении саммита ШОС в Челябинске, сообщили Накануне в пресс-службе главы региона.
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"На медиа-форуме ОНФ в Калининграде Президент России Владимир Владимирович Путин вполне предметно высказался по вопросу проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске, и прежде всего – в части финансовых ресурсов. Это для нас колоссальная моральная поддержка и мощный импульс к новой фазе активной деятельности", - подчеркнул он.
Напомним, 2 марта Владимир Путин заявил, что саммит ШОС в 2020 году может пройти в Челябинске. Часть средств на подготовку и проведение саммита могут направить в рамках проектов развития российских городов.