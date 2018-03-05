Финалистка конкурса "Миссис Россия-2017" пыталась продать 18-летнюю девушку в секс-рабство

Одной из задержанных в аэропорту Домодедово при попытке продать 18-летнюю девушку в сексуальное рабство оказалась 22-летняя студентка Российского университета физкультуры и спорта, которая в 2017 году вышла в финал конкурса красоты "Миссис Россия-2017", сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, 1 марта в столичном аэропорту Домодедово оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками транспортной полиции задержали двух девушек 22 и 19 лет. "Они подозреваются в продаже 18-летней девушки с целью сексуальной эксплуатации в одной из стран Ближнего Востока. Злоумышленницы были задержаны в момент передачи денежных средств в сумме 1,5 миллионов рублей", - сообщили в МВД.

Установлено, что задержанные через закрытые группы в Интернете подыскивали состоятельных клиентов за пределами РФ с целью продажи им молодых женщин.

"В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия по установлению соучастников и выявлению дополнительных эпизодов их противоправной деятельности", - рассказала Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 – "Торговля людьми". За подобное Уголовный кодекс предусматривает до пяти лет принудительных работ или до шести лет лишения свободы.

Сегодня в СК показали одну из предполагаемых организаторов, уточнив, что в 2017 году она участвовала и дошла до финала в конкурсе для замужних женщин и мам "Миссис Россия".