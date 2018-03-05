На Среднем Урале трое мужчин спустились в заброшенную шахту и не вернулись

Горноспасатели проводят спасательную операцию в неэксплуатируемой шахте на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в ведомство поступила информация, что ориентировочно 3 марта в неэксплуатируемую шахту, расположенную в Североуральске, несанкционированно спустились трое мужчин и до настоящего времени не вернулись. По факту происшествия в администрации городского округа под руководством заместителя главы администрации Владимира Паслера состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Участники обсудили проведение поисково-спасательных работ.

"В поисках задействованы 12 горноспасателей и семь сотрудников Североуральского бокситового рудника. Участниками поисковой операции осуществлен спуск в неэксплуатируемую шахту для проведения обследования горных выработок протяженностью 3 км. На месте работает оперативная группа МЧС. Предприятие оказывает спасателям все необходимое содействие", - добавили в ведомстве.