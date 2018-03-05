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Губернаторы усилили влияние благодаря развитию экономического потенциала территорий и визитам Путина

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05.03.2018
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05.03.2018
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Новости
05.03.2018 15:02 Мск (17:02 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Губернаторы усилили влияние в феврале благодаря развитию экономического потенциала вверенных им территорий и визитам Путина
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чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

В феврале 2018 года усилили влияние главы регионов, которые посетил президент РФ Владимир Путин в рамках предвыборных визитов. Такие данные содержатся в очередном рейтинге влияния губернаторов Агентства политических и экономических коммуникаций. Доклад имеется в распоряжении редакции Накануне.RU.
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"Традиционно усиливают позиции главы регионов, которые Владимир Путин посетил в феврале: глава Красноярского края Александр Усс (поднимается с 17-го на 15-е место), губернатор Ростовской области Василий Голубев (с 54-го на 44-е место), врио главы Новосибирской области Андрей Травников (с 50-го на 46-е место), губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (с 69-го на 62-е место). Также после встречи с президентом незначительно укрепляется губернатор Иркутской области Сергей Левченко (с 60-го на 59-е место)", - говорится в исследовании.

Среди факторов, которые повлияли на позиции глав субъектов РФ, - участие в масштабных инфраструктурных проектах, анализ вооруженных инцидентов в школах, коррупционных и иных скандалов, решения, принятые на Российском инвестиционном форуме в Сочи, значимые кадровые решения, а также внешнеполитические события, указывают авторы доклада.

"Тройка" лидеров рейтинга АПЭК осталась без изменений: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Отметим, в "пятерку" самых "влиятельных" губернаторов вернулся глава Татарстана Рустам Минниханов, который закрепил за собой 5-ю позицию в рейтинге. По итогам января 2018 г. он занимал 8-е место. Глава Тульской области Андрей Дюмин "спустился" с 5-й на 6-ю позицию. Незначительно ослабил влияние глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин, переместившись с 6-го на 7-е место.

Тиражирование информации в феврале текущего года о региональных инфраструктурных проектах позитивно сказались, например, на позициях главы Свердловской области Евгения Куйвашева, который переместился по сравнению с прошлым месяцем с 20-го на 18-е место. Он укрепил свое влияние после того, как Средний Урал вошел в тройку лидеров рейтинга региональной инфраструктуры поддержки экспорта Минэкономразвития.

"Укрепляет позиции глава Башкирии Рустэм Хамитов (перемещается с 10-го на 9-е место) - после сообщений о намерении в ближайшие три года выделить из дорожного фонда Башкирии 4,5 млрд рублей на строительство транспортного коридора "Восточный выезд из Уфы". Заметно укрепляется влияние главы Тверской области Игоря Рудени (с 32-го на 26-е место) - после сообщений о том, что около 1,9 миллиарда рублей будет выделено на ремонт дорог региона", - отмечает АПЭК. Глава Сахалинской области Олег Кожемяко и губернатор Карелии Артур Парфенчиков также улучшили показатели в рейтинге благодаря заявлениям о перспективных проектах на вверенных им территориях.

На региональную политику и в целом позиции глав отдельных регионов повлияли и договоренности в рамках Российского инвестфорума в Сочи. Так, в ТОП-20 вошел губернатор Саратовской области Валерий Радаев, закрепившийся в феврале 2018 г. на 19-м месте. С 23-й позиции он поднялся после подписания соглашения с Татарстаном и Московской областью о создании межрегионального промышленного кластера по производству композитных материалов. "Кроме того, подготовлен проект по строительству железнодорожного обхода Саратова", - добавляют авторы доклада.

После подписания в Сочи первого соглашения с Москвой о двустороннем сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной и иных сферах заметно укрепил влияние врио главы Псковской области Михаил Ведерников, поднявшись с 51-го на 42-е место. Благодаря портфелю договоренностей на 11,8 млрд руб. инвестиций укрепил позиции и глава Брянской области Александр Богомаз, который в феврале закрепился на 52-м месте.

"Серьезно усиливается глава Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова (поднимается с 29-го на 24-е место) – она и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков подписали дополнительное соглашение к заключенному ранее документу о социально- экономическом сотрудничестве на 2016-2018 годы", - подчеркивают авторы исследования, отмечая, что одним из факторов укрепления позиций губернаторов является взаимодействия власти с крупным бизнесом.

Напротив, "ослабили" ряд губернаторов инциденты в некоторых регионах, вызвавшие общественный резонанс. Так, в феврале из-за ситуации на рейсе "Аэрофлота" заметно уменьшилось влияние главы Якутии Егора Борисова (он перемещается с 38-го на 48-е место). Из "двадцатки" глав субъектов РФ с очень сильным влиянием выбывает глава Пермского края Максим Решетников, который в феврале переместился с 16-го на 22-е место. В АПЭК это связывают с негативными последствиями январского вооруженного инцидента в пермской школе № 127. Аналогичный фактор (стрельба на школьном дворе) повлиял и на рейтинг главы Ярославской области Дмитрия Миронова, чей рейтинг продемонстрировал по итогам последнего зимнего месяца падение с 43-го на 54-е место. "Кроме того, на позициях Миронова могут негативно сказаться ставшие известными медиа разногласия по поводу списков членов облдумы, которые могут быть поддержаны командой губернатора на выборах в сентябре 2018 года, и по будущей кандидатуре члена Совета Федерации от законодательной власти региона", - считают авторы доклада.

В феврале текущего года, как отмечают в АПЭК, сохраняются основные стратегические приоритеты политики Кремля в отношении регионов, такие как инфраструктурное развитие, усиление позитивной социальной динамики, укрепление промышленного потенциала, решение экологических задач. "Для президента важно развитие потенциала российских регионов и в качестве площадок для крупных международных мероприятий в будущем. Это один из примеров позитивного воздействия внешнеполитической активности российского руководства на социально-экономический потенциал регионов", - говорится в исследовании.

Авторы доклада полагают, что заданные президентом РФ приоритеты определят региональную политику Кремля в перспективе 2018-2020 годов.

Ориентированность на "органичное развитие всех территорий" и использование потенциала регионов для развития страны была продемонстрирована главой государства и в послании Федеральному собранию, упомянули в АПЭК.

При этом, по мнению политологов, федеральный центр скорее настроен на более жесткий контроль над региональными элитами и реализуемыми на местах проектами с федеральным участием.

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05.03.2018 15:02 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:02 Екб


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Губернаторы усилили влияние в феврале благодаря развитию экономического потенциала вверенных им территорий и визитам Путина
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