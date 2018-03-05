Из-за обильных снегопадов "Амкар" лишился права принимать футбольные матчи на своем поле

Футбольный клуб "Амкар" не сможет проводить домашние матчи в Перми - такое заключение сделала совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу. Газон стадиона "Звезда" признан не соответствующим принятым стандартам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Газон стадиона "Звезда" был признан подходящим для проведения матчей в сентябре 2017 г. Сертификат "Амкару" был выдан аккредитованной РФС лабораторией "Спорт Тест". Срок действия документа истекает только в 2020 г. В

Перед февральской кубковой игрой Пермь посетила комиссия РФС, давшая добро на проведение матча. Однако после игры на стадионе "Звезда" побывала еще одна комиссия. Она признала поле не соответствующим стандартам из-за отсутствия на нем гранулята – синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля.

Как поясняют в футбольном клубе, зимой шла подготовка к матчу с "Авангардом". Со стадиона вывезли около 4 тыс. кубометров снега. Обильный снегопад был также и перед самой игрой, в течение всего игрового дня трактор убирал с газона непрерывно падавший снег, и в результате поле лишилось некоторой части этого засыпного материала. Засыпать крошку можно только при плюсовой температуре и сухой погоде, так что в ближайшие дни исправить ситуацию невозможно.

Поэтому матч "Амкар"-"Арсенал" состоится в Уфе, на стадионе "Нефтяник". "Амкар" планирует организацию выезда болельщиков, а также предоставление компенсации обладателям абонементов.