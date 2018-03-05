В день выборов президента зауральцы смогут поучаствовать в розыгрыше "яблочных" гаджетов

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Ждать ли торговой войны Китая и США? Президент США Дональд Трамп решил ввести таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Это произошло во время визита в США члена Политбюро КПК и экономического советника председателя КНР Лю Хэ. Подробностей его визита до сих пор не приводится, но в то время, когда Лю Хэ только отправлялся из Пекина, речь уже шла о возможном начале торговой войны между Китаем и Соединёнными Штатами – первой и второй экономиками мира. Какие последствия ждут эти страны – читайте в материале Накануне.RU.
05.03.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Дарья Митина: Цену всем этим перемириями я хорошо знаю С пятого марта на Донбассе неожиданно наступила тишина. Вступила в силу договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии, достигнутая на переговорах Контактной группы в Минске 2 марта. Характерно, что затишье наступило будто вопреки слухам о том, что под президентские выборы в России в регионе неизбежна эскалация. Активистка, бывший представитель МИД ДНР в России Дарья Митина напоминает, что за четыре года конфликта сторонам ни разу не удавалось соблюдать подобные договоренности, а решение о перемирии связывает с тем, что Россия в очередной раз решила продемонстрировать: не надо ждать от нее никакого подвоха.
05.03.2018
экспертное мнение ;
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Новости
05.03.2018 14:01 Мск (16:01 Екб)
общество | Курганская область
В день выборов президента зауральцы смогут поучаствовать в розыгрыше "яблочных" гаджетов
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(2017) | Фото: CIKRussia

Информационно-деловой портал "Область 45" совместно с волонтерами Кургана и Шадринска в день выборов президента России 18 марта проведут акцию "Голос Плюс", сообщили Накануне.RU в региональном центре развития добровольчества.
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Рядом с избирательными участками 18 марта будут находиться волонтеры со специальной фоторамкой - импровизированным окном "Инстаграм". Задача желающих принять участие - сфотографироваться с рамкой, а полученные снимки опубликовать в соцсети "Вконтакте" или в "Instagram" с хеш-тегом #голосплюс.

Призами станут два Iphone 7, два Iphone 5 SE и Apple Watch S3.

Как рассказал Накануне.RU один из организаторов Евгений Яцюк, для того, чтобы принять участие в акции и выиграть один из призов, необходимо 18 марта прийти на выборы, обратиться к волонтеру с фирменной символикой акции и сделать фотографию на свой смартфон.

Добавим, что в эти дни в техникумах и колледжах Кургана проходит набор волонтеров, которые помогут в организации этого масштабного проекта. В центре развития добровольчества уверены, что мероприятие будет способствовать повышению избирательной активности молодежи на выборах.

Другие новости по темам: Apple, гаджет, выборы, Курган, Шадринск, розыгрыш, голосплюс
05.03.2018 14:01 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
16:01 Екб


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В день выборов президента зауральцы смогут поучаствовать в розыгрыше "яблочных" гаджетов
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