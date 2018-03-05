В день выборов президента зауральцы смогут поучаствовать в розыгрыше "яблочных" гаджетов

Информационно-деловой портал "Область 45" совместно с волонтерами Кургана и Шадринска в день выборов президента России 18 марта проведут акцию "Голос Плюс", сообщили Накануне.RU в региональном центре развития добровольчества.

Рядом с избирательными участками 18 марта будут находиться волонтеры со специальной фоторамкой - импровизированным окном "Инстаграм". Задача желающих принять участие - сфотографироваться с рамкой, а полученные снимки опубликовать в соцсети "Вконтакте" или в "Instagram" с хеш-тегом #голосплюс.

Призами станут два Iphone 7, два Iphone 5 SE и Apple Watch S3.

Как рассказал Накануне.RU один из организаторов Евгений Яцюк, для того, чтобы принять участие в акции и выиграть один из призов, необходимо 18 марта прийти на выборы, обратиться к волонтеру с фирменной символикой акции и сделать фотографию на свой смартфон.

Добавим, что в эти дни в техникумах и колледжах Кургана проходит набор волонтеров, которые помогут в организации этого масштабного проекта. В центре развития добровольчества уверены, что мероприятие будет способствовать повышению избирательной активности молодежи на выборах.