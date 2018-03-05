В день выборов свердловская полиция будет оформлять паспорта по особому графику

Подразделения по вопросам миграции во всех муниципальных образованиях Свердловской области в выходные и праздничные дни изменят привычный режим работы по оказанию государственных услуг накануне подготовки и в день проведения выборов президента России. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых.

По его данным, в период с 8 по 11 марта 2018 года прием документов на оформление паспорта гражданина РФ и прием документов для осуществления регистрационного учета будет осуществляться с 09.00 до 18.00.

"17 и 18 марта прием граждан Российской Федерации по вопросам, связанным с документированием и осуществлением регистрационного учета, а также выдачи оформленных документов, необходимых для участия в выборах, будет осуществляться с 08.00 до 20.00. В случае невозможности получения паспорта, предусмотрена выдача временных удостоверений личности", - отметил полковник Горелых.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.