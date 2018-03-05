Автомобиль с депутатом Госдумы Журавлевым попал под обстрел под Донецком

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев попал под минометный обстрел украинских силовиков в Донецкой народной республике.

"Я хотел убедиться в сегодняшнем объявленном перемирии, - рассказал сам депутат РИА Новости. - Мы приехали на позиции батальона "Пятнашка" и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать".

Источник "Интерфакса" в ДНР сообщил, что депутат вместе с группой журналистов выехал из Донецка на одну из позиций недалеко от линии соприкосновения. Машина, в которой они ехали, оказалась под огнем украинских военных. Все находившиеся в машине успели вовремя покинуть ее, никто не пострадал. Автомобилю, по словам источника, нанесен "непоправимый урон".

Как сообщалось, очередное бессрочное прекращение огня в Донбассе начнется с полуночи 5 марта. Такое решение было принято в Минске в рамках Контактной группы. В связи с этим командование Вооруженных сил ДНР издало приказ о "жесточайшем соблюдении" режима тишины.