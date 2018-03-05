"Львов - бандеровский": в городе прошло факельное антипольское шествие

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Ждать ли торговой войны Китая и США? Президент США Дональд Трамп решил ввести таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Это произошло во время визита в США члена Политбюро КПК и экономического советника председателя КНР Лю Хэ. Подробностей его визита до сих пор не приводится, но в то время, когда Лю Хэ только отправлялся из Пекина, речь уже шла о возможном начале торговой войны между Китаем и Соединёнными Штатами – первой и второй экономиками мира. Какие последствия ждут эти страны – читайте в материале Накануне.RU.
05.03.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Дарья Митина: Цену всем этим перемириями я хорошо знаю С пятого марта на Донбассе неожиданно наступила тишина. Вступила в силу договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии, достигнутая на переговорах Контактной группы в Минске 2 марта. Характерно, что затишье наступило будто вопреки слухам о том, что под президентские выборы в России в регионе неизбежна эскалация. Активистка, бывший представитель МИД ДНР в России Дарья Митина напоминает, что за четыре года конфликта сторонам ни разу не удавалось соблюдать подобные договоренности, а решение о перемирии связывает с тем, что Россия в очередной раз решила продемонстрировать: не надо ждать от нее никакого подвоха.
05.03.2018
экспертное мнение ;
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Новости
05.03.2018 14:06 Мск (16:06 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
"Львов - бандеровский": в городе прошло факельное антипольское шествие
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День защитника Украины, националист, бандеровцы, факельное шествие (2017) | Фото: EPA/UPG

Вечером 4 марта по центральным улицам Львова прошло факельное шествие украинских нацистов, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА (зарещена в России, - прим.) Романа Шухевича. По данным организаторов, участие в шествии приняли около тысячи человек, сообщают местные СМИ.
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Марш по улицам города прошел под провокационными антипольскими лозунгами: "Город Львов не для польских панов", "Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!", "Помни, чужак, здесь хозяин украинец" и т.п.

Шествие стало реакцией на принятый в Польше закон об ответственности за отрицание преступлений украинских нацистов и пропаганду этой идеологии.

"Мы ни в коем случае не выступаем против польского народа, но мы против популистской власти Польши, которая приняла этот скандальный закон. Поэтому мы сегодня вышли показать, что Львов – это бандеровский город и никто не будет указывать нам, кого чтить", – заявил руководитель "Национального корпуса" во Львове Святослав Серый.

Подобные факельные шествия, приуроченные к годовщине смерти Шухевича, проходят во Львове ежегодно, однако ранее они не имели подчеркнуто антипольский характер.

Отметим, что 28 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что не Польше указывать, кого будет чтить украинская власть.

Как сообщало Накануне.RU, 26 февраля президент Польши Анджей Дуда обвинил украинских нацистов в геноциде поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году. В целом польско-украинские отношения обострились с ноября, когда Дуда заявил, что украинские лидеры придерживаются антипольских взглядов.

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05.03.2018 14:06 Мск | Евгений Чернышёв
16:06 Екб


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"Львов - бандеровский": в городе прошло факельное антипольское шествие
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