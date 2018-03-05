"Львов - бандеровский": в городе прошло факельное антипольское шествие

Вечером 4 марта по центральным улицам Львова прошло факельное шествие украинских нацистов, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА (зарещена в России, - прим.) Романа Шухевича. По данным организаторов, участие в шествии приняли около тысячи человек, сообщают местные СМИ.

Марш по улицам города прошел под провокационными антипольскими лозунгами: "Город Львов не для польских панов", "Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!", "Помни, чужак, здесь хозяин украинец" и т.п.

Шествие стало реакцией на принятый в Польше закон об ответственности за отрицание преступлений украинских нацистов и пропаганду этой идеологии.

"Мы ни в коем случае не выступаем против польского народа, но мы против популистской власти Польши, которая приняла этот скандальный закон. Поэтому мы сегодня вышли показать, что Львов – это бандеровский город и никто не будет указывать нам, кого чтить", – заявил руководитель "Национального корпуса" во Львове Святослав Серый.

Подобные факельные шествия, приуроченные к годовщине смерти Шухевича, проходят во Львове ежегодно, однако ранее они не имели подчеркнуто антипольский характер.

Отметим, что 28 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что не Польше указывать, кого будет чтить украинская власть.

Как сообщало Накануне.RU, 26 февраля президент Польши Анджей Дуда обвинил украинских нацистов в геноциде поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году. В целом польско-украинские отношения обострились с ноября, когда Дуда заявил, что украинские лидеры придерживаются антипольских взглядов.