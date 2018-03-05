Дацюк подарил свою медаль Среднеуральскому монастырю

Известный Российский хоккеист Павел Дацюк передал свою медаль за победу в Чемпионате мира 2012 года женскому монастырю в Среднеуральске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"Для меня самое главное это любовь, которую я испытываю, когда сюда приезжаю", - сказал Павел Дацюк.

Он посетил монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", чтобы "поблагодарить Бога за победу на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане".

Напомним, что 25 февраля сборная России по хоккею одержала верх над немецкими хоккеистами. Россия впервые за 26 лет выиграла олимпийское "золото", победив в финале со счетом 4:3.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отдельно поздравил нападающего сборной России уральца Павла Дацюка с победой.

Павел Дацюк начинал свою карьеру в Екатеринбурге, с сезона 1996-1997, играя за "Спартак". В Екатеринбурге он тренировался в детско-юношеской школе "Юность", а его первым наставником был Валерий Георгиевич Голоухов.