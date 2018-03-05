Снег, метели, штормовой ветер - югорчанам рекомендовали воздержаться от поездок

Спасатели Югры предупреждают жителей округа о неблагоприятных погодных условиях. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 6 по 8 марта в Ханты-Мансийском округе ожидаются усиление ветра до 15 – 20 м/с, снег, метели, на дорогах – ухудшение видимости, снежные заносы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.

Югорчанам советуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

Необходимо избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения и строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ГИБДД.

Также учитывать погодные условия спасатели рекомендуют любителям подледного лова. При выходе на лед необходимо иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации. Не рекомендуется рыбачить в одиночку.

В ГУ МЧС напоминают, что во время усиления ветра следует убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Югорчанам советуют держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев, чтобы избежать получения травм и увечий.