В Магнитогорске перевозчик снизил цену на проезд в маршрутных такси после предписания УФАС

Перевозчик Магнитогорска снизил цену на проезд в маршрутных такси с 25 до 20 рублей. Об исполнении полученного предписания предприниматель сообщил в Челябинское УФАС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Стоимость проезда снижена на маршрутах № 13 и № 15 с 26 февраля.

Напомним, в феврале прошлого года стоимость проезда в маршрутных такси в Магнитогорске выросла с 20 до 25 рублей. УФАС признало сговор магнитогорских перевозчиков из-за повышения стоимости проезда. УФАС выдало четырем перевозчикам на маршрутных такси Магнитогорска предписание снизить проезд с 25 до 20 рублей.