В Шадринске девочки-подростки, закрывая лица, "по-гитлеровски" сфотографировались на мемориале погибшим солдатам

В Шадринске две несовершеннолетние девочки в довольно вызывающих позах запечатлели себя, сфотографировавшись на мемориале погибшим войнам. Пост размещен в группе "Подслушано Шадринск" в соцсети "Вконтакте".

На фотографии подростки закрывают лица, однако жест девочек со вскинутыми вверх руками напоминает приветствие гитлеровских захватчиков - так считают пользователи соцсети.

Фотография не подписано, однако к ней есть комментарий: "Вот что творится с этим поколением, полная деградация...Чему их учили родители?

Админ, пропусти анонимно. Ну или как хочешь. Всего тебе хорошего!" (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.).

Жители Шадринска осудили действия несовершеннолетних и просят правоохранительные органы разобраться.

"Кто их родил таких? Вот нынешняя молодёжь скажите ,что значит это? Зачем закрывать свой ***льник так? В особенности фотографироваться вот так , у святых мест", - пишет пользователь под ником Eugene Choi.

"Простые безмозглые дурочки, что с них взять? Уважению их явно не научили родители", - пишет пользователь Валюша Портнягина.

"По всей видимости, эти девушки не считают такую позу и жесты чем-то оскорбительным, поэтому и не находят в подобных фото ничего плохого. Не исключаю, что они ошибочно считают такие фото, напротив, данью уважения. У них просто другие критерии и поведенческие стереотипы.

Уж точно не нужно никого за это расстреливать или устраивать показательную порку. Пробелы в воспитании - не только их вина, но и вина всего общества, то есть отчасти и нас с вами. Нужно просто спокойно объяснить этим девушкам, что так вести себя у памятника погибшим Солдатам Великой Отечественной войны не следует. Думаю, поймут", - пишет пользователь Владимир Бобарыкин.

Пока в полицию с просьбой провести проверку никто не обращался. Также неизвестно, усмотрят ли правоохранительные органы в действиях подростков противоправные действия.