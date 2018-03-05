Слова гимна Германии предложили изменить на "гендерно-нейтральные"

В Германии заявили о необходимости сделать гимн страны гендерно нейтральным. Об этом сообщает Welt.

Уполномоченная по вопросам равноправия полов в Министерстве по делам семьи Германии Кристин Розе-Меринг предложила поменять фразу "братски с сердцем и рукой" на "бодро с сердцем и рукой". Также Розе-Меринг считает, что вместо "отечество" нужно использовать "родина", передает RT.

В отчете уполномоченная обращает внимание на опыт Австрии и Канады, где в государственных гимнах именно из соображений "гендерной нейтральности" были изменены несколько фраз.

Отметим, что текст национального гимна ФРГ основан на стихах поэта Генриха Гоффмана фон Фаллерслебена, написанных почти 200 лет назад - в 1841 году.

Ранее сообщалось, что командование бундесвера впервые назначило трансгендера на должность командира батальона.