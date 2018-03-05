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05.03.2018
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
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Дарья Митина: Цену всем этим перемириями я хорошо знаю С пятого марта на Донбассе неожиданно наступила тишина. Вступила в силу договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии, достигнутая на переговорах Контактной группы в Минске 2 марта. Характерно, что затишье наступило будто вопреки слухам о том, что под президентские выборы в России в регионе неизбежна эскалация. Активистка, бывший представитель МИД ДНР в России Дарья Митина напоминает, что за четыре года конфликта сторонам ни разу не удавалось соблюдать подобные договоренности, а решение о перемирии связывает с тем, что Россия в очередной раз решила продемонстрировать: не надо ждать от нее никакого подвоха.
05.03.2018
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"Это был приказ": по делу уральского экс-прокурора Карпова допросили пострадавшего и свидетелей
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дело экс-прокурора Алексея Карпова, Дмитрий Бушмакин, суд (2018) | Фото: Накануне.RU

В Ленинском районном суде Екатеринбурга продолжается судебное заседание по громкому делу экс-прокурора Алексея Карпова. Вину по новому эпизоду подсудимый не признал, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня государственный обвинитель предложил рассматривать дело в следующим порядке: допросить пострадавшего, свидетелей и подсудимого. Допрос начался с Александра Бабусенкова, на которого и было совершено нападение. По его словам, о покушении на него он узнал от Дмитрия Бушмакина. Бабусенков не предпринимал никаких действий, никуда не уезжал, не прятался, хоть Бушмакин и предлагал потерпевшему побыть "где-то подальше". По его словам, причина покушения - осведомленность Бабусенкова о Коновалове. Он также знал, что есть необходимость в убийстве генерального директора "Сибирской торговой компании" Коновалова и дал свое согласие.

"Карпов был заказчиком убийства. Я об этом узнал за несколько месяцев до совершения преступления. Довольно абстрактно мне сказали, что вопрос с Коноваловым решили", - сообщил Бабусенков.

дело экс-прокурора Алексея Карпова, Александр Бабусенков, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

дело экс-прокурора Алексея Карпова, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

Также суд решил допросить еще одного участника дела - чемпиона России и Европы по пауэрлифтингу Алексея Савосина, который уже получил крупный срок. Савосин рассказал про долг, который Бабусенков должен был вернуть - 600 тыс. руб. По его словам, он не был участником беседы между Бабусенковым и Бушмакиным.

дело экс-прокурора Алексея Карпова, Алексей Савосин, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

Далее состоялся допрос самого Дмитрия Бушмакина. По его словам, у Карпова был план: необходимо было забрать у Бабусенкова паспорт и мобильный телефон, на паспорт приобрести билет на поезд и в этот вагон положить телефон, для того, чтобы создать видимость. Он уточнил, что Карпов возлагал это на Савосина и на Бушмакина.

"Говорил, что это приказ, требование", - сообщил Бушмакин.

дело экс-прокурора Алексея Карпова, Дмитрий Бушмакин, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

На вопрос Карпова, почему же он больше ничего не потребовал с Бушмакина - билет на поезд или же каких-то других доказательств - свидетель ответил, что "Карпова не интересовали на тот момент такие вещи".

Следующее заседание запланировано на 10 апреля.

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05.03.2018 13:46 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
15:46 Екб


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"Это был приказ": по делу уральского экс-прокурора Карпова допросили пострадавшего и свидетелей
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