"Это был приказ": по делу уральского экс-прокурора Карпова допросили пострадавшего и свидетелей

В Ленинском районном суде Екатеринбурга продолжается судебное заседание по громкому делу экс-прокурора Алексея Карпова. Вину по новому эпизоду подсудимый не признал, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня государственный обвинитель предложил рассматривать дело в следующим порядке: допросить пострадавшего, свидетелей и подсудимого. Допрос начался с Александра Бабусенкова, на которого и было совершено нападение. По его словам, о покушении на него он узнал от Дмитрия Бушмакина. Бабусенков не предпринимал никаких действий, никуда не уезжал, не прятался, хоть Бушмакин и предлагал потерпевшему побыть "где-то подальше". По его словам, причина покушения - осведомленность Бабусенкова о Коновалове. Он также знал, что есть необходимость в убийстве генерального директора "Сибирской торговой компании" Коновалова и дал свое согласие.

"Карпов был заказчиком убийства. Я об этом узнал за несколько месяцев до совершения преступления. Довольно абстрактно мне сказали, что вопрос с Коноваловым решили", - сообщил Бабусенков.

Также суд решил допросить еще одного участника дела - чемпиона России и Европы по пауэрлифтингу Алексея Савосина, который уже получил крупный срок. Савосин рассказал про долг, который Бабусенков должен был вернуть - 600 тыс. руб. По его словам, он не был участником беседы между Бабусенковым и Бушмакиным.

Далее состоялся допрос самого Дмитрия Бушмакина. По его словам, у Карпова был план: необходимо было забрать у Бабусенкова паспорт и мобильный телефон, на паспорт приобрести билет на поезд и в этот вагон положить телефон, для того, чтобы создать видимость. Он уточнил, что Карпов возлагал это на Савосина и на Бушмакина.

"Говорил, что это приказ, требование", - сообщил Бушмакин.

На вопрос Карпова, почему же он больше ничего не потребовал с Бушмакина - билет на поезд или же каких-то других доказательств - свидетель ответил, что "Карпова не интересовали на тот момент такие вещи".

Следующее заседание запланировано на 10 апреля.