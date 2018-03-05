Самолет "КрасАвиа" сутки не мог улететь из Нового Уренгоя из-за технической неполадки

В Новом Уренгое 69 пассажиров "КрасАвиа" сутки не могли улететь в Самару, сообщили Накануне.RU в справочной аэровокзала газовой столицы.

"Рейс, который должен был состояться 3 марта, отменили, перенесли его на 4 марта. Он улетел в 15.01. Причина задержки носит технический характер", - уточнили в аэропорту.

В Самару улетели 69 пассажиров и 8 членов экипажа.