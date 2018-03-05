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05.03.2018
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
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Дарья Митина: Цену всем этим перемириями я хорошо знаю С пятого марта на Донбассе неожиданно наступила тишина. Вступила в силу договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии, достигнутая на переговорах Контактной группы в Минске 2 марта. Характерно, что затишье наступило будто вопреки слухам о том, что под президентские выборы в России в регионе неизбежна эскалация. Активистка, бывший представитель МИД ДНР в России Дарья Митина напоминает, что за четыре года конфликта сторонам ни разу не удавалось соблюдать подобные договоренности, а решение о перемирии связывает с тем, что Россия в очередной раз решила продемонстрировать: не надо ждать от нее никакого подвоха.
05.03.2018
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Детсады, спорткомплексы, ДК...«Роснефть» не жалеет денег на обновление социальной сферы в городах Югры
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дети, игра, детсад, роснефть (2018) | Фото:пресс-служба Роснефть

Дочки «Роснефти», которые во многих города ХМАО-Югры и Тюменской области являются градообразующими предприятиями берут на себя заботу о городской инфраструктуре и социальной сфере, передает корреспондент Накануне.RU.

Размеры благотворительной помощи, которую оказывает города Уральского федерального округа компания «Роснефть» значительны. Например, «РН-Юганскнефтегаз» выделяет на социальные проекты дополнительно 50% сверх суммы налогов, ежегодно перечисляемых в бюджеты Югры и Тюменской области. «В 2018 году предприятие обеспечит рабочими местами более 100 тыс. человек, - отмечает генеральный директор «Юганскнефтегаза» Хасан Татриев.

роснефть, каток, спорткомплекс(2018)|Фото:пресс-служба Роснефть

Например, еще несколько лет назад в Нефтеюганск можно было попасть только на пароме или по ледовой переправе, теперь здесь появился мост, наладивший связь между городом и окрестными поселениями. Что касается социальных объектов, то горожане считают настоящим украшением Нефтеюганска построенный на средства «Роснефти» Центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры». Кстати, это самый крупный и современный спортивный комплекс в Югре.

Общая площадь центра – почти 27 тыс. м2. В комплексе есть аквапарк с тремя горками, джакузи и малыми чашами для малышей, и два бассейна. Один из них, размером 50 на 25 м, оснащен прыжковой зоной и трамплином, а также системой «старт – финиш» с электронным табло. За соревнованиями с трибун могут наблюдать 348 зрителей. Бассейны позволяют проводить тренировки по плаванью, водному поло, прыжкам в воду с трех- и пятиметрового трамплинов. Специальное оборудование позволяет посещать бассейн и юным пловцам, и людям с ограниченными возможностями. «Жемчужина Югры» предоставляет возможности не только тем, кто любит плавать. Здесь есть зал для игровых видов спорта с трибунами на 379 человек, тренажерный зал, оздоровительный центр и даже два кинозала. Возможности центра уже успешно опробованы, в нем провели несколько соревнований окружного, всероссийского масштаба, из которых самое крупное - кубок России по мини-футболу.

Другим спортивным объектом Нефтеюганска, построенным при поддержке компании «Роснефть» стал, новый крытый каток, который с прошлого года принимает на своем льду всех желающих. Размеры катка 60 на 30 метров, есть даже установки по намораживанию льда, работающие в автоматическом режиме.

роснефть, каток, спорткомплекс(2018)|Фото:пресс-служба Роснефть

Другая статья благотворительной программы «Роснефти» - это забота о детях.

При участии «Роснефти» в Нефтеюганске были построены четыре новых детских сада, еще один отремонтирован. В 14 микрорайоне для детей возвели двухэтажный детсад общей площадью более 3 тыс. м2, в котором есть бассейн и сенсорная комната, спортивный, тренажерный залы и шахматный класс. «РН-Юганскнефтегаз» выделил на все это "детское развитие" более 140 млн рублей. А в детсаду «Золотая рыбка» , который могут посещать до 400 детей, есть свой соляной кабинет, бассейн, компьютерный, интерактивный и спортивный залы и даже свой музей «Сияние севера».

детсад, роснефть, югра, зима(2018)|Фото:пресс-служба Роснефть

«Безусловно, помощь компании в вопросах социально-экономической поддержки неоценима, - рассказал глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, - Как пример: строительство детских садов № 14 и № 16. Без помощи компании, ее финансовых вливаний, этих объектов, столь необходимых для города и его жителей, попросту бы не было. Могу сказать за всех жителей – Нефтеюганск благодарен «Роснефти» за поддержку».

дети, игра, детсад, роснефть(2018)|Фото:пресс-служба Роснефть

В канун наступающего 2018 года в городе Пыть-Ях открылся реконструированный при поддержке «Роснефти» городской дом культуры «Россия». ДК "Россия" «вырос» на целый этаж. Модернизированы концертный и спортивный залы, обустроены тренажерный зал и кабинет театрального кружка, балетный класс, помещение для профессиональной телестудии. Как рассказали в администрации города, в здании дома культуры будет располагаться местная телерадиокомпания, учреждения спорта и культуры. По словам главы Пыть-Яха Олега Ковалевского, появление этого объекта стало возможным только благодаря поддержке «РН-Юганскнефтегаз. «Это не первый объект, который мы сдаем вместе с нефтяниками, и надеюсь, не последний. Отрадно, что нефтяники видят важность социального направления в своей работе», – сказал он.

В 2018 году благодаря финансовой помощи «Роснефти» в Нижневартовске откроется новая школа, построенная по уникальному проекту. Новая школа рассчитана на 1750 учеников, ее строительство ведется в два этапа. В этом году будет введена в строй первая очередь – ученический корпус на 825 мест, административное здание и спортивные залы. Планируется, что школьники будут учиться в новом здании в одну смену, а во внеурочное время помещения будут использоваться как центр дополнительного образования.

школа, нефтеюганск, роснефть(2018)|Фото:пресс-служба Роснефть

Вторую очередь комплекса строители обещают ввести в строй в 2019 году. Новая школа станет самой комфортной и самой современной в городе. Здесь будут оборудованы мобильные компьютерный и лингафонные классы, цифровые лаборатории по химии, биологии, актовый зал на 400 мест, плавательный бассейн, три спортивных зала, зал лечебной физкультуры и хореографии, стрелковый тир. В России школ подобного типа пока что нет.

«Компания «Роснефть» оказывает значимую финансовую поддержку, в том числе, в сфере образования. Можно смело утверждать, что без этих финансовых вливаний, построить новую школу в такие короткие сроки вряд-ли бы удалось. Компания вложила около трети всех требуемых средств, – отметил заместитель главы города по строительству Виктор Ситников, - Школа, безусловна важна. Она закроет потребности сразу двух так называемых «новых микрорайонов», в которых проживает больше пяти тысяч человек. К тому же, проект получил высокую оценку со стороны губернатора Югры Натальи Комаровой и правительства России и включен в федеральный реестр типовых школ. Это значит, что проект рекомендован к использованию в других городах. Важность и в том, что эта школа – уникальна: она будет единственной в городе, оборудованной спальными комнатами для первоклассников. Особое внимание уделено доступной среде для детей с ограниченными возможностями, для таких ребят в школе предусмотрены два лифта и специальные подъемники».

Кстати, за один только 2016 год в Нижневартовске и Нижневартовском районе в рамках социально-экономического партнерства между правительством ХМАО-Югры и ПАО «НК «Роснефть» было реализовано порядка 70 проектов в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики. В рамках этих программ в городском квартале «Центральный», например, открылся новый корпус детского сада «Одуванчик», рассчитанного на 260 мест, в котором есть два бассейна, три спортзала, три зала для музыкальных занятий и три изостудии.

дети, детский сад, роснефть, игрушки, детская мебель(2018)|Фото:пресс-служба Роснефть

Еще один детский сад «Ромашка» принял 320 малышей, у которых есть возможность пользоваться спортивными, музыкальными залами, бассейном, компьютерным классом, театральной студией и игровой зоной «Школа дорожных знаков».

детский сад, снег, грибок, детская площадка, роснефть(2018)|Фото:пресс-служба Роснефть

Для развития детского и массового спорта в Нижневартовске на средства «Роснефти» были оборудованы две гимнастические площадки с множеством спортивных тренажеров. Также нефтяная компания выделила средства на проведение ряда спортивных мероприятий, включая «Кросс наций». В пгт Излучинск компания помогла в строительстве крытой хоккейной площадки, где можно заниматься спортом и физической культурой целыми семьями. В скором времени при помощи НК «Роснефть» в Нижневартовске появится 11 новых гимнастических городков, а в Нижневартовском районе – этно-туристический комплекс «От Ваха до Агана».

Другие новости по темам: роснефть , социальные программы роснефти, РН-Юганскнефтегаз, благотоврительность
05.03.2018 12:44 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:44 Екб


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Детсады, спорткомплексы, ДК...«Роснефть» не жалеет денег на обновление социальной сферы в городах Югры
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