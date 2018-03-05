"Провокация!" Удальцов пожаловался, что Facebook его жены взломали

Координатор Левого фронта Сергей Удальцов опроверг выход из кампании своей супруги Анастасии.

"Очередная провокация властей. Сегодня взломали аккаунт Анастасии Удальцовой в Фейсбуке и разместили пост о том, что она снимает с себя полномочия доверенного лица Павла Грудинина. Официально сообщаю, что это не соответствует действительности", - написал активист в Twitter, сопроводив твит ссылкой на новость Накануне.RU.

Внимание! Очередная провокация властей. Сегодня взломали аккаунт Анастасии Удальцовой в Фейсбуке и разместили пост о том, что она снимает с себя полномочия доверенного лица Павла Грудинина. Официально сообщаю, что это не соответствует действительности https://t.co/Ty5m2f5Qbo — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 5 марта 2018 г.

"Могу однозначно подтвердить, что Левый Фронт не поддается на провокации и полностью поддерживает Павла Грудинина", - добавил Удальцов.

Напомним, ранее в Facebook-аккаунте супруги координатора Левого фронта было размещено сообщение о том, что она по личным причинам снимает с себя полномочия доверенного лица кандидата в президенты Павла Грудинина и просит журналистов не звонить ей за комментариями. Пост еще доступен в соцсети.