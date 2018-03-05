В Кургане неизвестные исписали матом стены и двери штаба оппозиционера Навального

В Кургане неизвестные исписали двери и окна штаба Алексея Навального матерными высказываниями.

Рядом со входом в штаб был поставлен унитаз, на котором виднелась одежда с символикой США.

В УМВД России по Курганской области Накануне.RU сообщили, что активисты штаба обратились в органы с просьбой разобраться, сейчас по данному факту проведут проверку.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в феврале этого года в Кургане неизвестные облили краской баннер с изображением президента России Владимира Путина.