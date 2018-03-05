В Челябинской области промышленники смогут получить налоговые льготы после подтверждения положительного экологического эффекта

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Ждать ли торговой войны Китая и США? Президент США Дональд Трамп решил ввести таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Это произошло во время визита в США члена Политбюро КПК и экономического советника председателя КНР Лю Хэ. Подробностей его визита до сих пор не приводится, но в то время, когда Лю Хэ только отправлялся из Пекина, речь уже шла о возможном начале торговой войны между Китаем и Соединёнными Штатами – первой и второй экономиками мира. Какие последствия ждут эти страны – читайте в материале Накануне.RU.
05.03.2018
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
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Дарья Митина: Цену всем этим перемириями я хорошо знаю С пятого марта на Донбассе неожиданно наступила тишина. Вступила в силу договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии, достигнутая на переговорах Контактной группы в Минске 2 марта. Характерно, что затишье наступило будто вопреки слухам о том, что под президентские выборы в России в регионе неизбежна эскалация. Активистка, бывший представитель МИД ДНР в России Дарья Митина напоминает, что за четыре года конфликта сторонам ни разу не удавалось соблюдать подобные договоренности, а решение о перемирии связывает с тем, что Россия в очередной раз решила продемонстрировать: не надо ждать от нее никакого подвоха.
05.03.2018
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В Челябинской области промышленники смогут получить налоговые льготы после подтверждения положительного экологического эффекта
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Борис Дубровский, отчет, послание, ЗСО, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский обсудил с руководителями промышленных предприятий основные тезисы послания Президента РФ Федеральному Собранию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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"Глава государства поставил ряд глобальных задач по улучшению жизни людей. Причем ближайшие годы станут решающими для будущего страны. Чтобы выполнить важнейшие социальные задачи, озвученные главой государства, нужны источники. А источниками, собственно говоря, является развитие экономики", - отметил глава области. .

В качестве приоритетных задач Борис Дубровский обозначил устойчивый экономический рост в объеме 5-7% ежегодно, решение накопленных экологических проблем, создание высокопроизводительных рабочих мест и развитие новых технологических укладов.

При этом такое наращивание объемов производства не должно приводить к увеличению нагрузки на окружающую среду, что возможно благодаря техническому перевооружению и внедрению инновационных технологий.

"Президент России Владимир Владимирович Путин ясно дал понять, что экологические требования к предприятиям ужесточены и откладывать внедрение инноваций, которые позволят снизить негативное воздействие на окружающую среду, недопустимо. Нам необходимо дать четкий посыл нашим гражданам: мы знаем, как это сделаем", – отметил Борис Дубровский.

Министр экономического развития области Сергей Смольников озвучил основные принципы, по которым будет совершен обмен налоговых льгот на реализацию экологически значимых мероприятий.

"Мы считаем, что вычет имеет место только в том случае, когда эффект по факту достигнут. Когда мероприятия завершены, положительный экологический эффект зафиксирован и это все документально подтверждается, предприятие приносит документы в министерство экономического развития, и мы делаем соответствующее заключение, с которым предприятие идет в налоговую инспекцию и получает возможность уплаченные налоги на движимое имущество из бюджета вернуть", - рассказал он.

Другие новости по темам: экология, выбросы, налоговые льготы, Борис Дубровский,
05.03.2018 13:25 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
15:25 Екб


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В Челябинской области промышленники смогут получить налоговые льготы после подтверждения положительного экологического эффекта
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