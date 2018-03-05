В Челябинской области промышленники смогут получить налоговые льготы после подтверждения положительного экологического эффекта

Губернатор Борис Дубровский обсудил с руководителями промышленных предприятий основные тезисы послания Президента РФ Федеральному Собранию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Глава государства поставил ряд глобальных задач по улучшению жизни людей. Причем ближайшие годы станут решающими для будущего страны. Чтобы выполнить важнейшие социальные задачи, озвученные главой государства, нужны источники. А источниками, собственно говоря, является развитие экономики", - отметил глава области. .

В качестве приоритетных задач Борис Дубровский обозначил устойчивый экономический рост в объеме 5-7% ежегодно, решение накопленных экологических проблем, создание высокопроизводительных рабочих мест и развитие новых технологических укладов.

При этом такое наращивание объемов производства не должно приводить к увеличению нагрузки на окружающую среду, что возможно благодаря техническому перевооружению и внедрению инновационных технологий.

"Президент России Владимир Владимирович Путин ясно дал понять, что экологические требования к предприятиям ужесточены и откладывать внедрение инноваций, которые позволят снизить негативное воздействие на окружающую среду, недопустимо. Нам необходимо дать четкий посыл нашим гражданам: мы знаем, как это сделаем", – отметил Борис Дубровский.

Министр экономического развития области Сергей Смольников озвучил основные принципы, по которым будет совершен обмен налоговых льгот на реализацию экологически значимых мероприятий.

"Мы считаем, что вычет имеет место только в том случае, когда эффект по факту достигнут. Когда мероприятия завершены, положительный экологический эффект зафиксирован и это все документально подтверждается, предприятие приносит документы в министерство экономического развития, и мы делаем соответствующее заключение, с которым предприятие идет в налоговую инспекцию и получает возможность уплаченные налоги на движимое имущество из бюджета вернуть", - рассказал он.