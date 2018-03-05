Мужчина, похитивший волгоградскую школьницу, представился ей полицейским

Стали известны новые подробности исчезновения 11-летней школьницы Анны В. в Волгоградской области. Мужчина, похитивший ребенка, задержан.

Напомним, утром 1 марта девочка отправилась в школу города Камышин, однако до учебного учреждения, которое располагается в 150 метрах от ее дома, так и не дошла. Днем родители и друзья школьницы стали звонить ей на сотовый телефон, но к этому моменту он уже был отключен. Когда самостоятельные поиски результатов не принесли, родители ребенка обратились к правоохранителям.

Девочку искали несколько суток, было возбуждено уголовное дело. В итоге ее нашли сегодня в квартире местного жителя.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, в ходе поквартирного обхода микрорайона сотрудники полиции позвонили в одну из квартир. Увидев людей в форме, мужчина попытался тут же закрыть дверь, но в этот момент в прихожую вышла девочка. Она сказала полицейским, что, вероятно, они ищут именно ее.

"В ходе беседы с девочкой следователи установили, что по дороге в школу к ней подошел незнакомый мужчина, который представился сотрудником полиции и сказал, что она задержана. Неизвестный привел ее в квартиру, где удерживал в течение четырех суток. По предварительным данным, насилия в отношении ребенка не совершалось", - отметили в следствии.

Задержанного по подозрению в похищении 58-летнего гражданина в настоящее время допрашивают следователи регионального СКР. Уже установлено, что ранее он работал в магазине, которым руководят родители похищенной девочки. Мотивы и обстоятельства совершения преступления будут установлены в рамках расследования уголовного дела.