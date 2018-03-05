Жителя Челябинска будут судить за продажу контрафактного алкоголя

49-летнего жителя Челябинска будут судить за приобретение и продажу контрафактного спиртного.

Установлено, что мужчина купил на территории Южного Урала 3 тыс. 604 бутылки алкоголя стоимостью свыше 1 млн рублей, спиртное было оклеено поддельными акцизными марками, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Своими действиями злоумышленник причинил материальный ущерб в сумме свыше 405 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.

Максимальное наказание за совершение указанных преступлений предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.