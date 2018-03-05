Клименко заявил о готовности России к отключению от мирового интернета

Россия технически готова к отключению от мирового интернета, заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

"Технически мы готовы к любым действиям сейчас", - сказал Клименко в интервью программе "Поздняков". При этом он отметил, что "сбои всегда бывают при переходе с одной технологии на другую".

"Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника, я не знаю, будет ли это безболезненно, обещается, что безболезненно. Я уверен, что безболезненно не будет. Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности. Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция", - пояснил Клименко.

Он напомнил, что уже сейчас работает российский сегмент сети интернета, который создан по указу президента специально для чиновников.

"Все чиновники, все госучреждения находятся за большим таким "китайским файрволом". То, чем всех нас пугают. Но пока все живы", - отметил Клименко.

Он напомнил, что еще в 2010 году постановлением правительства РФ было указание перейти на отечественное программное обеспечение в течение пяти лет.

"За пять лет перешло всего одно ведомство - ФССП. Я не хочу употреблять слово саботаж. Но нам показали наглядно, что надо заботиться о своем доме и замки надо на дверь вешать. И должно быть свое", - сказал Клименко.

Напомним, год назад советник Путина предложил ограничить интернет в России по образцу Китая. При этом Клименко отметил, что это единственный способ обеспечить информационную безопасность в стране.

Еще раньше, в 2016 году, Клименко сообщил, что наша страна должна быть готова к отключению от мирового интернета.