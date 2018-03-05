Клименко заявил о готовности России к отключению от мирового интернета

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Ждать ли торговой войны Китая и США? Президент США Дональд Трамп решил ввести таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Это произошло во время визита в США члена Политбюро КПК и экономического советника председателя КНР Лю Хэ. Подробностей его визита до сих пор не приводится, но в то время, когда Лю Хэ только отправлялся из Пекина, речь уже шла о возможном начале торговой войны между Китаем и Соединёнными Штатами – первой и второй экономиками мира. Какие последствия ждут эти страны – читайте в материале Накануне.RU.
05.03.2018
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
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Дарья Митина: Цену всем этим перемириями я хорошо знаю С пятого марта на Донбассе неожиданно наступила тишина. Вступила в силу договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии, достигнутая на переговорах Контактной группы в Минске 2 марта. Характерно, что затишье наступило будто вопреки слухам о том, что под президентские выборы в России в регионе неизбежна эскалация. Активистка, бывший представитель МИД ДНР в России Дарья Митина напоминает, что за четыре года конфликта сторонам ни разу не удавалось соблюдать подобные договоренности, а решение о перемирии связывает с тем, что Россия в очередной раз решила продемонстрировать: не надо ждать от нее никакого подвоха.
05.03.2018
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Новости
05.03.2018 13:06 Мск (15:06 Екб)
общество | В России
Клименко заявил о готовности России к отключению от мирового интернета
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клименко герман сергеевич советник президента рф по вопросам развития интернета (2017) | Фото: Накануне.ru

Россия технически готова к отключению от мирового интернета, заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.
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"Технически мы готовы к любым действиям сейчас", - сказал Клименко в интервью программе "Поздняков". При этом он отметил, что "сбои всегда бывают при переходе с одной технологии на другую".

"Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника, я не знаю, будет ли это безболезненно, обещается, что безболезненно. Я уверен, что безболезненно не будет. Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности. Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция", - пояснил Клименко.

Он напомнил, что уже сейчас работает российский сегмент сети интернета, который создан по указу президента специально для чиновников.

"Все чиновники, все госучреждения находятся за большим таким "китайским файрволом". То, чем всех нас пугают. Но пока все живы", - отметил Клименко.

Он напомнил, что еще в 2010 году постановлением правительства РФ было указание перейти на отечественное программное обеспечение в течение пяти лет.

"За пять лет перешло всего одно ведомство - ФССП. Я не хочу употреблять слово саботаж. Но нам показали наглядно, что надо заботиться о своем доме и замки надо на дверь вешать. И должно быть свое", - сказал Клименко.

Напомним, год назад советник Путина предложил ограничить интернет в России по образцу Китая. При этом Клименко отметил, что это единственный способ обеспечить информационную безопасность в стране.

Еще раньше, в 2016 году, Клименко сообщил, что наша страна должна быть готова к отключению от мирового интернета.

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05.03.2018 13:06 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:06 Екб


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Клименко заявил о готовности России к отключению от мирового интернета
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