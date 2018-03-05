Двоих пострадавших на пожаре в "Пермской химической компании" выписали из больницы

Двое работников "Пермской химической компании", пострадавших в пожаре на предприятии выписали из медсанчасти №9, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Еще двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести находятся в ожоговом центре городской больницы № 21.

Один из пострадавших, который был доставлен в крайне тяжелом состоянии в реанимацию городской больницы № 21, скончался, несмотря на то, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Площадь ожогов составила более 90% всего тела.

Напомним, утром 1 марта во время текущей работы организации из-за химической реакции начался пожар. Пострадали пять человек. Возбуждено уголовное дело.